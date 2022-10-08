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Происшествия8 октября 2022 3:49

Синяя «буханка» «Почты России» попала в ДТП, пострадал водитель

Авария произошла на шоссе Ленточный бор
Александра Сапожкова
Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул" "ВКонтакте"

Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул" "ВКонтакте"

7 октября в ДТП на шоссе Ленточный бор в Барнауле произошло ДТП с участием автомобиля «Почта России». Об этом сообщили очевидцы в паблике «Инцидент Барнаул».

«На проезжей части стоит «буханка» со следами ДТП. Движение затруднено, собирается пробка», - написал один из подписчиков.

«Почта России» подтвердила, что служебный автомобиль действительно угодил в ДТП. В происшествии пострадал водитель, ему оказана медпомощь.

«Происшествие никак не отразится на наших клиентах - отправления и корреспонденция из этого автомобиля не пострадали. Мы сразу вывели на маршрут дополнительной транспорт и в срок доставим все отправления», - заверили в организации.