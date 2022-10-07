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Политика7 октября 2022 8:37

В Алтайском районе главу отделения «ЕР» сменят из-за провала на выборах

Партия получила менее 50% мандатов в райсовете
Александра Сапожкова
По итогам выборов партия получила менее 50% мандатов в райсовете

По итогам выборов партия получила менее 50% мандатов в райсовете

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском районе «Единая Россия» по итогам выборов получила менее 50% мандатов в райсовете. В связи с этим президиум регионального политсовета приостановил полномочия секретаря местного отделения Сергея Черепанова.

Как сообщается на сайте altai-ter.er.ru, был проявлен недобросовестный подход к подбору кандидатур, итогом которого стала низкая поддержка кандидатов. В итоге произошла дестабилизация работы местного отделения партии и ее представителей.

Полномочия секретаря сейчас исполняет руководитель фракции «ЕР» в Алтайском районном собрании депутатов Павел Михалев.