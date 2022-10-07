Барнаульцы делятся в соцсетях впечатляющими фото и видео утреннего тумана

Скриншот видео из паблика "Инцидент Барнаул" во "Вконтакте"

Утром 7 октября Барнаул накрыл густой туман. Горожане в соцсетях выкладывают впечатляющие фото и видео природного явления.

Так, целая подборка появилась в паблике «Инцидент Барнаул». Один из участников паблика сообщил, что завеса практически скрыла здания – например, торговый центр «Пионер» был почти не виден. И утренние пейзажи города напоминали фильм «Уходящие во мглу».

Другие оставляли шуточные комментарии: «Это же вейперы, они захватили Барнаул!», «Надо представлять себя ежиком в тумане. Лошадка-а-а-а?».

Напомним, что из-за тумана в Барнауле задержали авиарейсы.