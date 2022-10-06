На Алтае мужчина хранил наркотики в необычном тайном месте

Полиция возбудила дело Фото: Олег УКЛАДОВ

47-летний житель Бийского района спрятал наркотические вещества в необычном тайнике. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, полиция все равно нашла запрещенку и возбудила дело.

Известно, что мужчина увидел на своем участке «одурманивающие кусты», собрал их в пакет и спрятал в микровольновой печи в предбаннике. По его словам, он хотел использовать наркотики для личного употребления.

Всю изъятую запрещенку направили на исследование. Оказалось, что это марихуана весом 178 граммов. По данному факту возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под подпиской о невыезде.