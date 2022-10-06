На дорогах Барнаула запретят стоянку транспорта для уборки снега

Уборка снега Фото: Анна СЕМИНА

В Барнауле для уборки снега на дорогах краевой столицы ограничат стоянку машин в ночное время. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, речь идет о ряде участков.

С 25 октября для беспрепятственной работы снегоуборочной техники будут установлены дорожные знаки, запрещающие остановку и стоянку в ночное время на 17 различных участках. Список опубликован на сайте мэрии.

Дорожный комитет города отметил, что в случае возникновения сложностей при проведении снегоуборочных работ, знаки могут установить и на других участках. Автомобилистов просят с пониманием отнестись к изменениям и соблюдать требования дорожных знаков.