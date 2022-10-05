В Алтайском крае потратили 280 млн рублей на защиту школ и детсадов от террористов

Всего в крае работает более 2300 объектов образования. Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае потратили 280 миллионов рублей на укрепление антитеррористической защищенности школ, детских садов и средних учебных заведений. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Тему защищенности образовательных учреждений обсудили на заседании координационного совещания по обеспечению правопорядка в регионе.

Всего в крае работает более 2300 объектов образования. Как подчеркнул губернатор Виктор Томенко, при таком большом количестве образовательных учреждений необходимо постоянно совершенствовать меры по обеспечению их безопасности.

– При подготовке к новому учебному году проведены внеплановые проверки пропускного режима, исправности систем оповещения, видеонаблюдения, кнопок тревожной сигнализации. С начала года проведено более 4000 тренировок по отработке действий при различных ЧП, – рассказали в пресс-службе правительства.