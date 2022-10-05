В центре Барнаула сносят ветхий дом, на месте которого появится элитная многоэтажка

На месте двух аварийных зданий собираются построить элитный дом переменной этажности Фото: Вера Березовская

5 октября в Барнауле начали носить ветхий двухэтажный дом по адресу Короленко, 86. Процесс сноса снял на видео корреспондент «КП».

По словам жителей соседних домов, экскаватор заехал на территорию рано утром – около 8.00 часов. Специалисты сразу приступили к работам. Снос начали с задней части здания.

Ранее сообщалось, что по адресу Короленко, 86 на месте двух аварийных зданий собираются построить элитный дом переменной этажности. Проект ЖК презентовали на градостроительном совете 30 марта.

Предполагается, что первый этаж отдадут под общественные помещения. Остальные — под 63 квартиры. Территорию дома благоустроят — высадят крупномеры и кустарники.