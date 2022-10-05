Барнаульские родители не могут добиться благоустроенного безопасного входа в школу

На центральные ворота школы повесили замок. Фото: "Толк"

В Барнауле родители учеников 136 школы уже несколько месяцев добиваются благоустроенного безопасного входа в образовательное учреждение. Об этом сообщает «Толк».

Рядом с главным входом в школу находится супермаркет, куда подъезжают грузовики. Образовательное учреждение сдали три года назад, однако родители до сих пор не понимают кто дал зеленый свет этому социальному объекту.

На центральные ворота школы повесили замок, однако некоторые дети все равно туда подходят, а затем ищут другие пути. Еще одна сложность в том, что ближайший из безопасных подходов лежит через газон, который после дождя превращается в грязь. В итоге вход засыпали щебнем.

Данный участок принадлежит не образовательному учреждению, а многоквартирному дому. Тротуар можно сделать только с согласия жильцов Балтийской, 104. Теперь на общем собрании они должны проголосовать за благоустройство и определить источники финансирования.