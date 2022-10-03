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Общество3 октября 2022 11:01

Отдохнувший на Алтае турист сравнил цены с Сейшелами

По словам эксперта, в отечественной туристической отрасли в настоящее время растут цены на услуги
Герман Архаров
Туризм

Туризм

Фото: Олег УКЛАДОВ

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о развитии внутреннего туризма и ценах на отдых, в том числе, на Алтае. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, в отечественной туристической отрасли в настоящее время растут цены на услуги, а значит увеличивается и маржинальность. Все это приведет к росту зарплат в индустрии и появлению новых направлений отдыха.

– Для сравнения: я недавно вернулся с Алтая, где отдыхал четыре дня. Там я потратил столько денег, сколько потрачу в декабре на Сейшельских островах во время отдыха на яхте, – отметил Ильгиз Валинуров.