Отдохнувший на Алтае турист сравнил цены с Сейшелами

Туризм Фото: Олег УКЛАДОВ

Карьерный консультант Ильгиз Валинуров рассказал о развитии внутреннего туризма и ценах на отдых, в том числе, на Алтае. Об этом пишет «Вечерняя Москва».

По словам эксперта, в отечественной туристической отрасли в настоящее время растут цены на услуги, а значит увеличивается и маржинальность. Все это приведет к росту зарплат в индустрии и появлению новых направлений отдыха.

– Для сравнения: я недавно вернулся с Алтая, где отдыхал четыре дня. Там я потратил столько денег, сколько потрачу в декабре на Сейшельских островах во время отдыха на яхте, – отметил Ильгиз Валинуров.