Рейсовый автобус загорелся на трассе в Алтайском крае

Автобус. Фото: скриншот из группы "Инцидент Барнаул"

В Алтайском крае на трассе вспыхнул автобус, который ехал из Бийска в село Антипино Тогульского района. Об этом сообщают очевидцы в группе «Инцидент Барнаул».

По словам одного из пассажиров, люди почувствовали запах гари. Автобус остановили, водитель сказал всем выйти и начал тушить пламя, которое вырывалось из-под обшивки

– Водитель вскрыл обшивку а там пламя, огнетушителя не было, он тушил тряпками и водой. После подъехала машина спросили огнетушитель, они любезно предоставили, – написал местный житель.

После этого автобус продолжил маршрут. По информации очевидцев, причиной возгорания могла стать оголенная проводка. О пострадавших не сообщается.