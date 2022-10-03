В Алтайском крае из-за военных три раза перекроют трассу 4 октября

Движение ограничат на несколько часов Фото: Герман Архаров

Из-за перемещения военных колонн во вторник, 4 октября, на нескольких участках Чуйского тракта Алтайского края ограничат движение. Об этом жителей региона предупреждают в Госавтоинспекции.

Движение ограничат на следующих участках трасс Алтайского края:

– с 10:05 до 14:10 «населенный пункт Налобиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – 257 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт»»

– с 10:05 до 14:05 «населенный пункт Налобиха – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – 262 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт»»

– с 10:05 до 14:10 «253 км. а/д Р-256 «Чуйский тракт» – а/д Р-256 «Чуйский тракт» – населенный пункт Контошино»

Жителей и гостей региона просят отнестись к возникшей ситуации с пониманием.

Ранее мы писали о том, что военный комиссар Республики Алтай полковник Олег Денисенко рассказал, какую одежду выдают мобилизованным. Прочитать об этом можно здесь.