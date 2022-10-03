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Общество3 октября 2022 4:13

Бюджетникам Алтайского края повысили зарплату

Это сделали уже в третий раз
Герман Архаров
В феврале расходы на фонд оплаты труда таких сотрудников увеличили на 1 млрд рублей

В феврале расходы на фонд оплаты труда таких сотрудников увеличили на 1 млрд рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

Зарплаты алтайских бюджетников с 1 октября проиндексировали на 4% аналогично принятым решениям на федеральном уровне. Об этом сообщает минфин региона.

Работникам бюджетной сферы в Алтайском крае повышают зарплату уже в третий раз за 2022 год. В феврале расходы на фонд оплаты труда таких сотрудников увеличили на 1 млрд рублей. Кроме того, с 1 июня всем категориям работников, включая работников, получающих минимальный размер оплаты труда, - на 2,4 млрд рублей. В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что повышение уровня оплаты труда работников бюджетной сферы является одним из приоритетов работы