Алтайские грибники собирают урожай под снегом

Грибы. Фото: скриншот из группы «Грибники Барнаула и Алтайского края», Татьяна Юдакова

Жители Алтайского края продолжают собрать грибы даже под снегом. Снимками своего урожая они поделились в группе «Грибники Барнаула и Алтайского края».

Жители региона пишут, что снег не помешал сбору урожая. В некоторых районах удалось найти грузди, опята и другие грибы. В шутку их называют подснежниками.

- Вечерняя прогулка по заснеженным тополям дала свои плоды. Земля уже очень холодная, руки в двух перчатках замёрзли напрочь. Малявки на засолку, покрупнее на икру, - написала жительница региона Евгения и показала собранные грибы.