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Общество2 октября 2022 6:08

Жители барнаульского поселка жалуются на работу общественного транспорта

Им приходится по 40 минут ждать автобусы
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Автобусы приходят переполненные

Автобусы приходят переполненные

Фото: Олег УКЛАДОВ

Жители поселка Кирова в Барнауле жалуются на плохую работу трех автобусных маршрутов - №65, 70 и 80.

– Перевозчики данных маршрутов не соблюдают расписание, на маршрутах отсутствует необходимое количество автобусов, - пишут жители поселка в группе Barnaul22.

Так, к примеру, на 80-м маршруте должно быть до 21 единицы, но в реальности на линию выходят от 3 до 10 автобусов. При этом время ожидания составляет до 40 минут. Как результат – автобусы приходят переполненные и проходят мимо.

Аналогичные проблемы существуют с маршрутами №65 и 70.

– После 20:30 вообще никуда не уехать! – говорят жители поселка.

Пока жалобы в диспетчерские и администрацию города ни на что не повлияли. Огласка проблемы уже как крик души.