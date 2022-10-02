В Барнауле обнаружили очаг оспы

Опасный участок находится в Барнауле Фото: Анна СЕМИНА

Инспекторы управления Россельхознадзора выявили в барнаульском селе Конюхи очаг оспы сливы.

– В результате проведенных инвентаризационных мониторинговых карантинных фитосанитарных обследований в Барнауле выявлен новый очаг карантинного заболевания косточковых культур - шарки (оспы) слив (Рlum pox potyvirus) в пределах существующей карантинной фитосанитарной зоны, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Площадь опасного очага составляет 0,24 га. При этом ранее установленная площадь карантинной фитосанитарной зоны, на которой действует особый режим - осталась неизменной и составляет 57,4 га.

Владельцу предприятия запрещено вывозить с этой территории саженцы и плоды. А также запрещено использовать технику и оборудование на других участках, если ими работали в очаге заражения.