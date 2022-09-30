В Алтайском крае ищут женщину с зелеными глазами, пропавшую неделю назад

Женщина пропала без вести 23 сентября Фото: Олег УКЛАДОВ

В Бийске ищут 38-летнюю женщину, которая пропала неделю назад. Информация размещена на сайте поискового спасательного отряда «ЛизаАлерт».

Известно, что женщина ушла из дома в неизвестном направлении 23 сентября. На ней были надеты светло-зеленая ветровка, черные спортивные штаны и кроссовки.

Приметы пропавшей: рост 173 сантиметров, темно-русые волосы и зеленые глаза. Ранее мы писали, что в Барнауле завершились поиски пятилетнего мальчика, который уехал на самокате.

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