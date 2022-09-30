Барнаульцы нашли в ленточном бору ритуальные атрибуты и «неведомую спираль»

Скриншот публикации в группе "Барнаул 22"
Барнаульцев обеспокоили необычные находки в ленточном бору. Об этом сообщают в группе «Барнаул 22».
Горожане нашли в лесу необычные вещи – ритуальные атрибуты, нарисованные на деревьях руны, жженые свечи, а также «неведомую спираль».
- А ещё обнаружили неведомую спираль, выходы которой закрыты палочками, - пишут в группу.
В комментариях некоторые барнаульцы предположили, что эти атрибуты моли остаться после тематической фотосессии.
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