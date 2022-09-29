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Общество29 сентября 2022 8:32

В Барнауле по 30 сентября закроют площадь Сахарова из-за патриотической акции

Водителей просят искать пути объезда
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Акция пройдет в поддержку референдумов

Акция пройдет в поддержку референдумов

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле 29 и 30 сентября будет перекрыта площадь Сахарова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с проведением патриотической акции в центре города.

Массовая акция пройдет в поддержку референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей о присоединении к России. На участке Социалистического проспекта от улицы Молодежной до улицы Димитрова будет закрыто движение с 16:00 29 сентября до 16:00 30 сентября.

Автомобилистов просят быть внимательнее и искать пути объезда.