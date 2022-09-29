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Общество29 сентября 2022 7:38

На Алтае собирают бригады соцработников для помощи семьям мобилизованных

Такое поручение ранее дал губернатор Алтайского края
Анна Перевощикова
Анна Перевощикова
Частичная мобилизация в Алтайском крае

Частичная мобилизация в Алтайском крае

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае начали формировать бригады социальных работников для помощи семьям мобилизованных граждан. Как сообщили в пресс-службе Минсоцзащиты региона, каждое обращение будут отрабатывать в индивидуальном порядке.

Ранее губернатор региона Виктор Томенко поручил создать службу помощи семьях тех, кто был призван на службу в рамках частичной мобилизации. В каждом муниципалитете создаются бригады социальных работников, которые выйдут в семьи мобилизованных и выяснят, какая помощь им нужна.

- Обращаем внимание, что нуждающиеся семьи мобилизованных граждан по различным вопросам могут обратиться по телефону контакт-центра Минсоцзащиты 8(3852) 27-36-01, - подчеркнули в министерстве.

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