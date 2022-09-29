Власти назвали срок окончания частичной мобилизации в Алтайском крае

Частичная мобилизация в Алтайском крае 2022 Фото: Олег УКЛАДОВ

Стала известна предварительная дата окончания частичной мобилизация в Алтайском крае. Как пишет «Толк» со ссылкой на зампреда краевого правительства Виталия Снесаря, завершить мобилизационные мероприятия планируют к середине октября.

- Мы на сегодняшний день после отправки ребят примерно 60% выполним, – подчеркнул политик во время сессии в Алтайском краевом Законодательном Собрании.

Однако ответить на вопрос о том, сколько людей призовут в рамках частичной мобилизации в регионе, он не смог. По его словам, это конфиденциальная информация.

Напомним, ранее военный комиссар Алтайского края Марат Усманов обратился к жителям региона и напомнил, что сейчас призываются солдаты и сержанты до 35 лет, младшие офицеры до 50 лет, старшие - до 55 лет. Губернатор Виктор Томенко поручил создать службу помощи семьям мобилизованных, её уже начали формировать.

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