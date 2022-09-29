На Алтае уже полтора года ищут потерявшуюся в Рождество женщину

Пропавшая Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

Следователи управления по Алтайскому краю возбудили уголовное дело по факту исчезновения 43-летней жительницы Михайловского района. Как сообщили в СУ СК по региону, она пропала еще 7 января 2021 года.

Куксина София Владимировна (16.03.1979 года рождения) вышла из дома знакомого в селе Михайловское и ушла в неизвестном направлении. Её местонахождение так и не установили.

Приметы: на вид от 45 до 55 лет, рост - 155-160 см. Злоупотребляет спиртным, может находиться в монастырях и церквях, работать у фермеров.

Тех, кто что-либо может о ней знать,просят сообщить по телефонам: 8-913-210-4483, 8(38570) 22-4-43 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).