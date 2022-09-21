Жители Бийска жалуются на присыпанные гравием ямы после ремонта теплосетей

Фото: скриншот с видео "Бийского телевидения"

Жители Бийска жалуются на проблемы с благоустройством после ремонта теплосетей специалистами СГК. Об этом сообщает «Бийское телевидение».

По словам бийчан, перекопанные участки по завершении работ сразу не асфальтируют, а просто засыпают гравием. Насыпь проваливается, образуются кочки и ямы.

В мэрии поясняют, что выполнять благоустройство после ремонта должна именно та организация, которая выполняла работы. Однако в пресс службе СГК говорят, что по факту асфальтированием они не занимаются.

- В начале года мы проводим конкурс на восстановление благоустройства. За последние пять лет на запрос предложений откликаются только местные организации. Так, в 2022 году в Бийске после ремонтов теплосетей восстановлением асфальта занимается предприятие «Дорожник». А восстановлением зеленой зоны организация «Зеленстрой». Мы планируем, что до начала холодов основная часть работ по благоустройству будет выполнена.

На сегодня насчитывается более 80 открытых ордеров на восстановление благоустройства. Из них выполнены работы лишь на 15 объектах.

При этом, по словам руководителя предприятия «Дорожник» Константина Белого, возложенные на них по контракту обязательства на сегодняшний день выполнены на 100%.

В СГК отмечают, что проблема с восстановлением благоустройства возникла из-за того, что за последние пару лет объемы перекладки сетей в Бийске увеличились втрое. Соответственно и работ по восстановлению стало гораздо больше. На сегодняшний день энергетики ведут переговоры с подрядчиком.