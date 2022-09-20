Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+22°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество20 сентября 2022 8:56

Отопительный сезон в Бийске начнется 26 сентября

Вся система города готова к запуску
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Глава города подписал распоряжение о старте отопительного сезона

Глава города подписал распоряжение о старте отопительного сезона

Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске отопительный сезон стартует 26 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Студеникин.

– Бийские предприятия к подаче тепла городу полностью готовы, - сообщают в СГК.

На местной теплоцентрали отремонтировали все основное оборудование, а это восемь котлов и семь турбин. Кроме того, в рабочее состояние приведены 25 котельных и десять подкачивающих насосных станций. Сформирован достаточный запас угля.

Теплосети уже заполнены и поставлены на циркуляцию. Первыми отопление получат детские сады, школы, поликлиники и больницы, далее – жилые дома.