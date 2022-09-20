Отопительный сезон в Бийске начнется 26 сентября

Глава города подписал распоряжение о старте отопительного сезона Фото: Анна СЕМИНА

В Бийске отопительный сезон стартует 26 сентября. Соответствующее распоряжение подписал глава города Александр Студеникин.

– Бийские предприятия к подаче тепла городу полностью готовы, - сообщают в СГК.

На местной теплоцентрали отремонтировали все основное оборудование, а это восемь котлов и семь турбин. Кроме того, в рабочее состояние приведены 25 котельных и десять подкачивающих насосных станций. Сформирован достаточный запас угля.

Теплосети уже заполнены и поставлены на циркуляцию. Первыми отопление получат детские сады, школы, поликлиники и больницы, далее – жилые дома.