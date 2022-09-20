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Происшествия20 сентября 2022 3:16

На Алтае селянку обвиняют в убийстве мужа

Она устала от его пьянок и рукоприкладства
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Женщина ударила мужа ножом в сердце

Женщина ударила мужа ножом в сердце

Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

42-летняя жительница Бийского района обвиняется в убийстве 61-летнего супруга. Подробности сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

– По данным следствия, 29 марта 2022 года в одном из сел Бийского района между обвиняемой и ее 61-летним супругом произошла ссора на бытовой почве, - сообщают следователи.

Во время конфликта женщина взяла нож и ударила мужчину в сердце. Одного удара хватило, чтобы убить мужа. Следователям обвиняемая сказала, что он много пил и систематически избивал ее. По всей видимости, ей это надоело и она не выдержала скандалов.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом, а расследование дела продолжается.