На Алтае селянку обвиняют в убийстве мужа

Женщина ударила мужа ножом в сердце Фото: пресс-службы СУ СК по Алтайскому краю

42-летняя жительница Бийского района обвиняется в убийстве 61-летнего супруга. Подробности сообщили в СУ СК РФ по Алтайскому краю.

– По данным следствия, 29 марта 2022 года в одном из сел Бийского района между обвиняемой и ее 61-летним супругом произошла ссора на бытовой почве, - сообщают следователи.

Во время конфликта женщина взяла нож и ударила мужчину в сердце. Одного удара хватило, чтобы убить мужа. Следователям обвиняемая сказала, что он много пил и систематически избивал ее. По всей видимости, ей это надоело и она не выдержала скандалов.

В настоящее время обвиняемая находится под домашним арестом, а расследование дела продолжается.