На Алтае цены на дрова одни из самых высоких в стране

В целом в России в августе 2022 года за кубометр требовали 1,76 тыс. рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

В России подорожали дрова. Одни из самых высоких цен зафиксированы в Алтайском крае.

Как сообщает «Абзац» со ссылкой на Росстат, самые высокие цены в Севастополе - 3,31 тыс. рублей за кубометр. Затем идет Калининградская область (3,03 тыс.), и на третьем месте - Алтайский край (2,91 тыс.).

В целом в России в августе 2022 года за кубометр требовали 1,76 тыс. рублей - это на 19% больше, чем годом ранее. Рост цен связывают с увеличением стоимости дров на мировом рынке.