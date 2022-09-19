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Экономика19 сентября 2022 11:32

На Алтае цены на дрова одни из самых высоких в стране

Рост цен связывают с увеличением их стоимости на мировом рынке
Александра Сапожкова
В целом в России в августе 2022 года за кубометр требовали 1,76 тыс. рублей

В целом в России в августе 2022 года за кубометр требовали 1,76 тыс. рублей

Фото: Олег УКЛАДОВ

В России подорожали дрова. Одни из самых высоких цен зафиксированы в Алтайском крае.

Как сообщает «Абзац» со ссылкой на Росстат, самые высокие цены в Севастополе - 3,31 тыс. рублей за кубометр. Затем идет Калининградская область (3,03 тыс.), и на третьем месте - Алтайский край (2,91 тыс.).

В целом в России в августе 2022 года за кубометр требовали 1,76 тыс. рублей - это на 19% больше, чем годом ранее. Рост цен связывают с увеличением стоимости дров на мировом рынке.