В Барнауле экс-гендиректора комбината школьного питания «Глобус» подозревают в злоупотреблении полномочиями

Следственный комитет Алтайского края
Фото: Олег УКЛАДОВ
В Барнауле возбудили уголовное дело в отношении бывшего гендиректора комбината школьного питания «Глобус». Его подозревают в злоупотреблении и превышении должностных полномочий, сообщили в региональном Следкоме.
По данным следствия, в 2016 - 2021 годах руководитель заключил ряд договоров с фирмами, которые возглавляли его близкие родственники, на невыгодных для комбината условиях. В результате предприятию и муниципалитету был причинен вред на сумму более 6 млн рублей.
Также с 2017 по 2022 год подозреваемый бесплатно предоставил часть нежилого помещения комбината своим близким родственникам – владельцам нескольких ООО. При этом каких-либо договоров не заключалось. Вследствие неуплаты аренды комбинат не получил около 11 млн рублей.
- Также со счетов предприятия незаконно было перечислено порядка 4,5 млн рублей за пользование ООО коммунальными услугами на площадях здания, - добавили в ведомстве.
Отмечается, что мужчина сейчас находится под подпиской о невыезде. На его изъятое имущество наложен арест на сумму более 3,8 млн рублей.