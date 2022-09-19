Жителям Алтая предлагают зарплату на четверть ниже, чем в целом по России

Наиболее высокую оплату труда предлагают управляющим и руководителям Фото: Олег УКЛАДОВ

Жителям Алтая работодатели предлагают в среднем зарплату 41,1 тыс. рублей. Это на 24% ниже, чем в целом по стране, сообщают аналитики портала по поиску работы hh.ru.

Самые низкооплачиваемые вакансии - работники ресторанно-гостиничного комплекса (35,6 тыс.), госслужащие и кадры из сферы образования (34,5 тыс.) и домашний персонал (27,6 тыс.).

Наиболее высокую оплату труда предлагают управляющим и руководителям (54,5 тыс.). На втором месте специалисты по консультированию (49,9 тыс.). На третьем - специалисты по добыче сырья (48,8 тыс. рублей).