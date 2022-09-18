Труп мужчины в красной куртке обнаружили грибники в алтайском лесу

Тело заметили между поселками Логовое и Украинский в Косихинском районе Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 17 сентября грибники наткнулись на труп мужчины в лесу. Его личность уже установлена, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Тело заметили между поселками Логовое и Украинский в Косихинском районе. Мужчина был в приметной красной куртке. Предположительно, он умер ночью 17 сентября. Причина пока не известна, сейчас ищут его родственников.

- Следователь выезжал на осмотр тела, следов криминальной смерти не обнаружил. Предстоит выяснить обстоятельства, при которых умерший оказался в лесу, и причину смерти, - отмечается в паблике.