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Происшествия18 сентября 2022 5:55

Труп мужчины в красной куртке обнаружили грибники в алтайском лесу

Его личность установлена
Александра Сапожкова
Тело заметили между поселками Логовое и Украинский в Косихинском районе

Тело заметили между поселками Логовое и Украинский в Косихинском районе

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае 17 сентября грибники наткнулись на труп мужчины в лесу. Его личность уже установлена, сообщается в паблике «Инцидент Барнаул».

Тело заметили между поселками Логовое и Украинский в Косихинском районе. Мужчина был в приметной красной куртке. Предположительно, он умер ночью 17 сентября. Причина пока не известна, сейчас ищут его родственников.

- Следователь выезжал на осмотр тела, следов криминальной смерти не обнаружил. Предстоит выяснить обстоятельства, при которых умерший оказался в лесу, и причину смерти, - отмечается в паблике.