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Общество17 сентября 2022 8:31

На Алтае березовая роща, которую хотели срубить, стала памятником природы

Она находится в Усть-Калманском районе
Герман Архаров
Здесь встречаются растения, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края

Здесь встречаются растения, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края

Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Усть-Калманском районе Алтайского края появился новый памятник природы - «Березовые согры». Об этом сообщает минприроды региона

Березовая роща находится в 3,1 километре на восток от села Ельцовка. Памятник природы лежит в равнине, которая представляет собой верхнюю надпойменную террасу реки Чарыш.

Здесь представлены согры - долинные заболоченные леса из березы и осины с подлеском из кустарниковых ив и ивняка в сочетании с заболоченными и сырыми разнотравно-злаковыми и осоковыми лугами, а также зарослями околоводной растительности. Здесь встречаются растения, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края.

Ранее эту березовую рощу хотели вырубить, однако в итоге решение оспорили и деревья не пострадали.