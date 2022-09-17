На Алтае березовая роща, которую хотели срубить, стала памятником природы

Здесь встречаются растения, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края Фото: Министерство природных ресурсов и экологии Алтайского края

В Усть-Калманском районе Алтайского края появился новый памятник природы - «Березовые согры». Об этом сообщает минприроды региона

Березовая роща находится в 3,1 километре на восток от села Ельцовка. Памятник природы лежит в равнине, которая представляет собой верхнюю надпойменную террасу реки Чарыш.

Здесь представлены согры - долинные заболоченные леса из березы и осины с подлеском из кустарниковых ив и ивняка в сочетании с заболоченными и сырыми разнотравно-злаковыми и осоковыми лугами, а также зарослями околоводной растительности. Здесь встречаются растения, занесенные в Красные книги Российской Федерации и Алтайского края.

Ранее эту березовую рощу хотели вырубить, однако в итоге решение оспорили и деревья не пострадали.