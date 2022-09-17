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Общество17 сентября 2022 7:26

Монтаж теплосети завершили на Новом рынке в Барнауле

Сейчас энергетики занимаются заполнением последних магистралей
Герман Архаров
Работы провели по графику. Фото: ДСУ №4

Работы провели по графику. Фото: ДСУ №4

16 сентября в краевой столице специалисты завершили монтаж тепловой сети на Новом рынке. Об этом в Telegram-канале сообщает ДСУ-4.

- Завершена стыковка последних двух труб на восьмипролетном путепроводе, - говорится в сообщении.

Работы провели по графику. Сейчас энергетики занимаются заполнением последних магистралей. После этого они приступит к плановому запуску.

Ранее мы писали, что в Барнауле приступили к реставрации лебедей, которые ранее находились на мосту в районе Нового рынка.