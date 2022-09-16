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Звезды16 сентября 2022 7:23

Стас Михайлов выступит на стадионе в Рубцовске

Правда, попасть на концерт смогут не все
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Стас Михайлов

Стас Михайлов

Фото: Иван МАКЕЕВ

Покоритель женских сердец певец Стас Михайлов выступит на стадионе «Торпедо» в Рубцовске.

– Не обольщайтесь... певец приедет вовсе не на день города, у властей не хватило средств на столь почетного гостя, - пишет «БЛОГЕРША РУБЦОВСК».

На самом деле артист приедет на 30-летие предприятия «Алмаз» и выступать будет для ограниченного количества гостей, которые смогут попасть на концерт только по пригласительным. Кстати, споет Михайлов на стадионе «Торпедо». По слухам, ему обещали заплатить 25 млн рублей.