В переулке Ядринцева в Барнауле построят долгожданные тротуары

Вскоре горожане смогут оценить новые тротуары Фото: Олег УКЛАДОВ

В Барнауле в переулке Ядринцева появится тротуар. Как сообщает «Толк», ранее горожане пожаловались на разрушенную тропинку, проехать с ребенком в коляске так было очень трудно.

По информации издания, власти города уже заложили деньги на работы. Обустраивать тротуары начнут в конце сентября.

- В переулке Ядринцева в предыдущие годы выполнялся ремонт в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Именно потому, что выполнялись работы по ремонту, мы ремонтировали только существующие тротуары, – отметил глава строительно-технического отдела профильного комитета Дмитрий Симоненко.

Но тротуара на данном участке не было, поэтому по решению мэрии их обустроят по обе стороны дороги.