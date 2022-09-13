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Происшествия13 сентября 2022 8:34

Мужчина на Алтае зарезал одноклассника и вернулся на место преступления

Ссора произошла во время пьянки
Александра Сапожкова
Выкинув нож, злоумышленник пошел домой

Выкинув нож, злоумышленник пошел домой

Фото: Олег УКЛАДОВ

На Алтае завершили расследование уголовного дела в отношении 49–летнего жителя Троицкого района. Его обвиняют в убийстве одноклассника, сообщает региональный Следком.

По данным следствия, в июне 2022 года мужчины распивали алкоголь. В какой-то момент между ними произошел конфликт, и обвиняемый нанес ножом несколько ран. В результате одноклассник скончался на месте.

- Выкинув нож, злоумышленник пошел домой. На следующий день он вспомнил, что оставил телефон в доме потерпевшего, и вернулся на место преступления. Он забрал свои вещи и снова покинул дом, - рассказали в ведомстве.

Мужчина вину признал. Уголовное дело направлено в суд.