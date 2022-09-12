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Общество12 сентября 2022 11:04

Водитель автобуса в Барнауле рассматривал видео с голыми женщинами на планшете

Об этом рассказали пассажиры
Герман Архаров
Фото: скриншот с видео из группы «Черное и Белое Барнаул»

Фото: скриншот с видео из группы «Черное и Белое Барнаул»

В Барнауле водителя автобуса №24 застали за просмотром видео с голыми женщинами на планшете. Об этом очевидцы написали в группе «Черное и Белое Барнаул».

- У водилы 24 маршрута на предзагрузке в планшете видосы ХХХ содержания, как бы ДТП не сделал засмотревшись на девочек, - написали пользователи

На кадрах из салона автобуса видно, что на экране планшета водителя – обнаженные женщины.

В комментариях мнения жителей Барнаула разделились. Одни пользователи считают, что нет ничего плохого в поступке мужчины. Другие уверены, что водитель должен следить за дорогой и не отвлекаться на планшет. К тому же, кадры могут случайно увидеть дети.