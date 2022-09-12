В 2,3 раза превышен эпидпорог в Алтайском крае

Жителям Алтайского края советуют пройти вакцинацию Фото: Олег УКЛАДОВ

В Алтайском крае продолжает расти число заболевших ОРВИ и коронавирусом. По последним данным, эпидпорог в регионе превышен в 2,3 раза, сообщает краевой минздрав.

С конца июля в течение 6 недель происходит рост заболеваемости ковидом и ОРВИ. По сравнению с предыдущей неделей отмечается прирост на 67%. Похожая ситуация складывается и с заболеваемостью ОРВИ в Алтайском крае.

В регионе основном циркулирует штамм вируса «омикрон». Он очень заразен, однако чаще всего болезнь протекает нетяжело. Основная нагрузка ложится на поликлиники. Обращаемость по сравнению с концом июля выросла в 3 раза.

В регионе работают 8 ковидных госпиталей. В них проходят лечение более 500 человек, в том числе свыше 60 детей.

- В случае ухудшения эпидемиологической ситуации в оперативном режиме будет развернут дополнительный коечный фонд, - подчеркнули в минздраве.

Жителям Алтайского края советуют пройти вакцинацию, чтобы защитить себя и окружающих. Также следует использовать маски.

Ранее мы писали, что в 2020-м и 2021-м пик заболеваемости COVID-19 отмечался в середине ноября, однако в этот раз его прогнозируют раньше.