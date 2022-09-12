Единороссы одержали победу на выборах в Бийске и Рубцовске

Выборы Фото: Олег УКЛАДОВ

По результатам голосования 11 сентября на выборах в Бийскую гордуму и Рубцовский горсовет большую часть мандатов получили кандидаты от «Единой России». Представителям других партий и самовыдвиженцам досталось и там, и там по 3 мандата. Об этом пишет «Толк».

В новом созыве Бийской гордумы 27 из 30 мест займут единороссы, два кресла достанется ЛДПР и одно – самовыдвиженцу.

В Рубцовске 25 мандатов из 28 тоже получили представители партии «Единая Россия». По одному - кандидаты от ЛДПР, КПРФ и самовыдвиженец.

Ранее мы писали о том, что ЦИК представил предварительные итоги голосования в Барнауле. Из этих данных следует, что партия «Единая Россия» лидирует на выборах Барнаульской городской думы по спискам. Подробнее об этом можно прочитать здесь.