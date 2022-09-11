Росгвардейцы доставили в ЛНР гуманитарную помощь из Алтайского края

Доставка гуманитарного груза Фото: предоставлено пресс-службой

Военнослужащие и сотрудники Росгвардии в рамках всероссийской акции «Своих не бросаем!» доставили в город Лисичанск Луганской народной республики гуманитарную помощь от Алтайского края.

– Они доставили 21 тонну продуктов из Алтайского края: часть передали администрации населенного пункта для граждан, оставшихся без жилья в результате обстрелов украинских националистов, часть раздали жителям одного из районов города, - сообщают в пресс-службе ведомства.

Из Алтайского края в ЛНР привезли крупы, муку и макароны, консервы, чай и сахар, а также предметы первой необходимости и шоколад для детей.