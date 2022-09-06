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Общество6 сентября 2022 11:21

На Алтае завершили поиски пенсионерки и ее внука

Об их состоянии не сообщается
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
Поисковая операция

Поисковая операция

На границе Алтайского края и Кемеровской области завершены поиски пенсионерки и ее десятилетнего внука. Об этом сообщили в отряде «Лиза Алерт».

Напомню, 63-летняя женщина с внуком отправилась за грибами в лес где-то на границе Кемеровской области и Алтайского края. Три дня они скитались в поисках выхода из тайги. На их поиски были направлены специалисты сразу из нескольких регионов и даже из Москвы.

К счастью, поиски завершились благополучно.

– Найдены, живы, - говорится в сообщении группы «Лиза Алерт» Кузбасс.

Подробности о состоянии потеряшек не сообщается.