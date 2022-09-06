На Алтае полицейские спасли девушку, которая чуть не сорвалась с балкона

Старший сержант полиции Алексей Бояринцев, младший сержант Эмиль Булбанов и стажер полиции Ырысту Манышев. Фото: предоставлено пресс-службой

В Горно-Алтайске сотрудники ППС спасли 16-летнюю девушку, которая едва не сорвалась с балкона.

Прибыв на вызов, полицейские увидели, что на балконе верхнего этажа одного из домов по проспекту Коммунистическому находится девушка, которая зацепилась за перила и вот-вот может упасть. Один из стражей остался внизу, а два поднялись наверх. Они успели схватить несовершеннолетнюю за руки и поднять ее на балкон.

– В дальнейшем, 16-летняя жительница Горно-Алтайска была передана сотрудникам скорой медицинской помощи, - сообщают в ГУ МВД России по Республике Алтай.