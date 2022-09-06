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Происшествия6 сентября 2022 2:09

В Рубцовске сгорел нежилой дом

Его тушили 16 пожарных
Анна СЕМИНА
Анна СЕМИНА
За минувшие сутки в крае произошло больше 40 пожаров

За минувшие сутки в крае произошло больше 40 пожаров

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В понедельник, 5 сентября, в Рубцовске произошел пожар в нежилом доме. Подробности сообщили в ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

– На улице Короленко произошел пожар в нежилом доме. На момент прибытия пожарных подразделений горела кровля двухэтажного строения площадью 200 квадратных метров, - уточняют в ведомстве.

На тушении были задействованы 16 пожарных. Для ликвидации возгорания подключили четыре автоцистерны. Пострадавших нет, а причины ЧП устанавливаются.

По данным ведомства, за минувшие сутки в Алтайском крае ликвидирован 41 пожар, три из них - в жилом секторе. В городе Барнауле пожаров не произошло. Погибших и пострадавших нет.