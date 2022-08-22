В Барнауле задержали иностранцев с крупной партией наркотиков

Наркотики Фото: пресс-службы ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле у иностранцев изъяли полкилограмма наркотиков. Подозреваемые купили партию запрещенных веществ и хотели заняться криминальным бизнесом, сообщает региональное управление МВД.

Иностранцы арендовали квартиру в краевой столице. Там их и задержали правоохранители. Во время обыска служебная собака помогла найти в полу тайник. Оттуда полицейские изъяли 626 свертков с неизвестными веществами.

– Согласно исследованию, в кульках находилось около 180 граммов синтетических наркотиков и более 320 граммов героина, – отметили в МВД.

Общая масса запрещенных веществ превысила 500 граммов.

Также изъяли сотовый телефон, банковские карты, электронные весы и упаковочный материал.

Правоохранители возбудили уголовное дело. Иностранцев заключили под стражу.

Ранее мы писали, что на Алтае осудили женщину, которая употребляла вместе с несовершеннолетней дочерью наркотики. Она давала ребенку запрещенные вещества под предлогом, что ребенок якобы и так их попробует, а с ней — будет под присмотром.