В Бийске произошло ДТП с маршруткой

Авария произошла 21 августа Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 21 августа, в алтайском наукограде произошла авария с участием маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Бийск 22».

В городе столкнулись маршрутка ГАЗ и автомобиль Mitsubishi Lancer. На кадрах с места аварии видно, что от удара транспортные средства сильно смяло. ДТП произошло в районе перекрестка Кутузова и Гейдека.

По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие, однако достоверно это неизвестно. Официальная информация об этом ДТП пока не поступала.