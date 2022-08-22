Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Барнаул
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Барнаул
+10°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия22 августа 2022 2:58

В Бийске произошло ДТП с маршруткой

Очевидцы сообщают о пострадавших
Герман Архаров
Авария произошла 21 августа

Авария произошла 21 августа

Фото: Олег УКЛАДОВ

В воскресенье, 21 августа, в алтайском наукограде произошла авария с участием маршрутки. Об этом сообщают очевидцы в группе «Бийск 22».

В городе столкнулись маршрутка ГАЗ и автомобиль Mitsubishi Lancer. На кадрах с места аварии видно, что от удара транспортные средства сильно смяло. ДТП произошло в районе перекрестка Кутузова и Гейдека.

По информации очевидцев, в аварии есть пострадавшие, однако достоверно это неизвестно. Официальная информация об этом ДТП пока не поступала.