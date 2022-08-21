В Барнауле за 62 млн рублей выставили на продажу роскошные апартаменты с электронным унитазом

Унитаз оснащен подогревом и автосмывом. Фото: скриншот с сайта "Авито"

В Барнауле выставили на продажу роскошные апартаменты в центре города за 62 млн рублей. Как сказано в объявлении на «Авито», квартира расположена по адресу ул. Никитина, 107, рядом ТОЦ «Plaza».

- Панорамные окна с прекрасным видом на нагорный парк. Свежий ремонт из высококачественных материалов. Теплый пол в санузлах и возле панорамных окон. Шумоизоляция, - сказано в описании квартиры в объявлении.

В квартире есть парильня, душевая, ванная комната со встроенным водонепроницаемым телевизором, а также фишка санузла – электронный унитаз с подогревом и автосмывом. Имеется две спальни, кабинет, две гардеробные и кладовая.

В стоимость квартиры включена вся мебель и техника, а также семейная парковка для двух автомобилей.