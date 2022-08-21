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Происшествия21 августа 2022 4:08

Из горящего дома в Барнауле пожарные эвакуировали 15 человек

Загорелась квартира на первом этаже
Вера Березовская
Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования

Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

20 августа в Барнауле произошел пожар на улице Эмилии Алексеевой. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, загорелась квартира на первом этаже.

- Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. На месте работали 12 пожарных, задействовались три автоцистерны, - сообщили в МЧС.

Из горящего дома пожарные эвакуировали 15 человек. Никто в результате ЧП не пострадал.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования.