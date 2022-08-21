Из горящего дома в Барнауле пожарные эвакуировали 15 человек

Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

20 августа в Барнауле произошел пожар на улице Эмилии Алексеевой. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, загорелась квартира на первом этаже.

- Пожар ликвидирован на площади пять квадратных метров. На месте работали 12 пожарных, задействовались три автоцистерны, - сообщили в МЧС.

Из горящего дома пожарные эвакуировали 15 человек. Никто в результате ЧП не пострадал.

Предварительная причина возгорания – нарушение правил монтажа электрооборудования.