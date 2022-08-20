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Общество20 августа 2022 10:53

На Алтае пожарные спасли щенка, который угодил в 12-метровую яму

У хозяина не получилось самостоятельно вытащить питомца, поэтому он обратился за помощью к спасателям
Антонина Лышова
Щенок сломал ногу при падении в яму

Щенок сломал ногу при падении в яму

Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

В селе Солонешное пожарные спасли щенка лайки, который упал в 12-метровую яму. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Известно, что щенок угодила в яму, которая осталась после работы геологов. У хозяина не получилось самостоятельно вытащить питомца, поэтому он обратился за помощью к спасателям. Пожарные приехали на место, спустились при помощи веревки в яму и вытащили собаку. Как выяснилось, щенок сломал ногу при падении.

- Хочется выразить благодарность всем, кто участвовал в этом мероприятии и структуре МЧС России в целом. Там действительно работают люди, которые пришли туда не за зарплатой, - отметил Максим, хозяин собаки.

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