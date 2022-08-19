Авиапредприятие «Алтай» нашло подрядчика на проектировку аэровокзала

Строительство аэровокзала обойдется в 5 млрд рублей Фото: Олег УКЛАДОВ

Авиапредприятие «Алтай» заключило контракт с подрядчиком на разработку проекта аэровокзала. Как сообщает «Толк», информация появилась на сайте госзакупок.

Компании предстоит разработать проект современного здания площадью в 8,5 тысяч квадратных метров. Возведение аэровокзала обойдется в 5 млрд рублей.

Ранее предприятие уже находило подрядчика на эту же работу, но договор был расторгнут. Новый договор обойдется «Алтаю» в 70,2 млн рублей. Готовый проект должны сдать не позднее июня 2023 года.