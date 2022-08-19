Страшный пожар в двух деревянных домах унес жизнь мужчины в Бийске

Пожар унес жизнь мужчины Фото: пресс-службы ГУ МЧС по Алтайскому краю

Ночью 18 августа в Бийске пожар охватил два деревянных дома и надворную постройку. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю, в результате возгорания погиб мужчина.

ЧП произошло в 23:40. Когда на место прибыли пожарные, то крыша одного из домов уже полыхала. Ликвидировать открытое горение удалось в 01:08 ночи. Огонь распространился на площади около 70 квадратных метров. К несчастью, не обошлось без жертв – погиб мужчина 1959 года рождения. В домах пострадали крыши, стены, а также вещи, надворную постройку спасти не удалось.

На месте работали шесть единиц техники и 22 спасателя. Предварительно установлено, что причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем.