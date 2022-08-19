Самый большой в стране муравейник 10-метровой длины нашли на Алтае

Скриншот сюжета "Вести Алтай"

В Алтайском крае нашли, пожалуй, самый большой муравейник. Как пишут «Вести Алтай», его длина составляет не мене 10 метров.

Необычную находку сделал ветеран лесного предприятия в районе, впервые за 40 лет ему довелось увидеть такой масштабный дом муравьев.

- Находится гигантский муравейник в Колыванском лесничестве, на границе Павловского и Топчихинского районов. Подробное местонахождение лесничие просят не уточнять, дабы любопутствующие не разорили уникальный природный объект. Выясняем: максимальная высота муравьиного общежития 96 сантиметров, в ширину он разросся на два метра, а в длину – на 10,4 м, - пишет издание.

В данном муравейнике могут проживать не меньше 5 млн жителей.

К слову, до этого момента самым большим маравейником в стране был признан томский – его высота составляет 2,5, а диаметр – пять метров. Алтайские лесники планируют оспорить его рекорд и подать заявку в Книгу рекордов России.