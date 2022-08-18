«Барнаульский метрополитен» - байка, которая уже долгое время существует в краевой столице Фото: Олег УКЛАДОВ

Телеграм-канал под названием «Барнаульский метрополитен» сообщил о снижении стоимости проезда до 7 рублей. Как пишут авторы канала, новая тарифная сетка якобы будет действовать с 1 сентября 2022 года, но это сообщение, конечно, шутка.

- Снижение стоимости одного жетона в Барнаульском метрополитене - наш подарок гостям и жителям Барнаула ко Дню города, - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что «барнаульский метрополитен» - байка, которая уже долгое время существует в краевой столице. В городе нет метро, но многие барнаульцы мечтают о нем. Поэтому к данной новости не стоит относиться серьезно.