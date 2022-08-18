На Алтае на грядке нашли помидоры со странными «члениками»

Если перевернуть фото, то кажется, что это большой нос Фото: Татьяна ЗАСТРОЖНЫХ

Житель алтайского села Фирсово нашел на своей грядке необычные помидоры. У овощей вырос странный отросток.

- Отросток напоминает членик, - смеется местный житель Евгений. - А если перевернуть, то кажется, что это большой нос.

По словам хозяина усадьбы, он не помнит сорт помидоров. С отростком (а у некоторых их даже по два!) выросло довольно много штук, а остальные получились вполне обычными.

- Основное «тело» у них овальное, цвет - красный, по вкусу ничем не отличаются от других, - добавил хозяин.